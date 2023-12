Nowa kładka na Wiśle w Krakowie ma powtórzyć sukces Bernatki. Spodziewane utrudnienia

Nowa kładka na Wiśle ma połączyć Ludwinów (okolice dawnego hotelu Forum) z krakowskim Kazimierzem. Będzie to kolejna, po słynnej Bernatce, możliwość przekroczenia Wisły pieszo lub rowerem. Kładka ma znajdować się przed łukiem rzeki, bliżej Wawelu.

Budowa nowej kładki. Utrudnienia w ruchu

Od 3 stycznia 2024 r. od godziny 9.00 wprowadzona będzie czasowa zmiana w organizacji ruchu w związku z budową kładki Kazimierz – Ludwinów. Zmiana będzie dotyczyć głównie ruchu pieszych i rowerzystów po stronie Ludwinowa.

Roboty budowlane związane z nową przeprawą dla pieszych i rowerzystów rozpoczną się od przebudowy sieci gazowej po stronie ul. Ludwinowskiej. Na wysokości połączenia Bulwaru Wołyńskiego z ul. Ludwinowską oraz w rejonie dojazdu do przedszkola integracyjnego "Pod Kasztanami" uruchomiony będzie wjazd i wyjazd z placu budowy – na drodze dojazdowej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.

W ramach tej czasowej organizacji zamknięty zostanie Bulwar Wołyński na odcinku od ul. Ludwinowskiej do okolic balonu widokowego zlokalizowanego po zachodniej stronie hotelu Forum. Ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał zgodnie z oznakowaniem w terenie, z wykorzystaniem ulic Ludwinowskiej i Konopnickiej. Od strony zachodniej bulwaru zapewnione będzie dojście do barek hotelowych. Taka organizacja ruchu wprowadzona będzie do odwołania.

Nowa kładka w Krakowie. Czy powtórzy sukces Bernatki?

Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz-Ludwinów będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości, a w najwyższym punkcie blisko 16 m wysokości. Połączy Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego.

Jak podkreśla miasto, zadanie zostanie zrealizowane z jak najmniejszą ingerencją w zieleń. Do wycięcia zaplanowano jedynie dwa drzewa, w zamian za które nasadzonych będzie 8 okazów. Jedno drzewo zostanie przesadzone.

Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Nie bez znaczenia jest też szansa na ożywienie brzegów Wisły w tym miejscu i powtórzenie sukcesu oddanej w 2010 roku kładki ojca Laetusa Bernatka.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Zmiany w ruchu w rejonie Grzegórzeckiej, Dietla i Blich

To nie jedyne zmiany w ruchu, jakie czekają na mieszkańców w najbliższym czasie. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na ul. Dietla i Grzegórzeckiej przywrócony zostanie ruch pojazdów w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Jednocześnie w rejonie wiaduktu kolejowego (na wysokości ul. Blich) zostanie umożliwione zawracanie w kierunku ul. Wielopole. Przez ul. Grzegórzecką wyznaczony zostanie przejazd rowerowy ułatwiający komunikację rowerową z ul. Kopernika przez ul. Blich.

Z uwagi na lokalizację przystanku kolejowego w ciągu ul. Dietla i Grzegórzeckiej wyznaczone zostaną miejsca postojowe TAXI oraz miejsca postojowe Kiss&Ride w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu. Zmianie ulegnie także obsługa komunikacyjna Hali Targowej – wjazd odbywać się będzie przez ul. Metalowców, natomiast wyjazd zapewniony będzie zarówno do ronda Grzegórzeckiego, jak i w kierunku ul. Wielopole.

Otwarta dla ruchu zostanie również zmodernizowana ul. Blich. Na odcinku od ul. Grzegórzeckiej do ul. Sołtyka będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy z kontraruchem rowerowym oraz wyznaczonymi miejscami postojowymi (możliwość parkowania na pasie postojowym oraz w zatokach). Na pozostałym odcinku, tj. od ul. Kopernika do ul. Kołłątaja, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo.

Źródło: Radio ZET/Kraków.pl