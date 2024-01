Od soboty zamknięcie skrzyżowania na Salwatorze. Nowe trasy objazdu

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa od soboty 13 stycznia od godz. 8 zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. T. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusu dojeżdżającego do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru. Dojazd do ul. Św. Bronisławy będzie zapewniony od strony Księcia Józefa.

Kraków. Remont na Salwatorze. Wyznaczone zostały nowe trasy objazdu

W związku z nową organizacją ruchu linia autobusowa nr 109 zmieni swoją trasę. Autobusy będą kursować z Bielan do pętli na osiedlu Podwawelskim: „Bielany” – ... – przystanek „Salwator”, most Zwierzyniecki, ul. Zielińskiego, ul. Monte Cassino, rondo Grunwaldzkie – „Os. Podwawelskie”.

Na zmienionym odcinku autobusy będą zatrzymywać się na przystankach: „Malczewskiego” 02/03, „Zielińskiego” 03/04, „Kapelanka” 03/06, „Szwedzka” 02 (tylko w kierunku os. Podwawelskiego), „Rondo Grunwaldzkie” 03/05 i „Os. Podwawelskie”. Przystanki „Dom Zwierzyniecki” 72 i „Przegon” 73 pozostaną bez obsługi. Rozkład jazdy zostanie zmieniony.

Gruntowna przebudowa dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa - Kościuszki i Zwierzynieckiej trwa od początku września 2023 r. Zgodnie z planem remont potrwa rok. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę torowiska tramwajowego, odnowienie chodników oraz kompleksową modernizację wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Koszt wszystkich prac to 94 mln zł.

Źródło: Radio ZET/PAP

