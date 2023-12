Piekło na targowisku. "Karp nie może wrzeszczeć i to jest jego nieszczęście"

Amatorów kupowania żywego karpia nie zniechęca nawet to, że rybę trzeba potem samemu zabić w domu. Wiele osób uważa, że tylko taki karp będzie świeży i smaczny podczas wigilii.

Przeciwnicy sprzedaży żywych karpi podkreślają, że warunki, w jakich te wystawiane są na sprzedaż, pozostawiają wiele do życzenia. Małe zbiorniki wodne, w których tłoczą się ryby, to nie są dla nich komfortowe warunki. Do tego dochodzi ważenie w wiadrach i transport do domu w worku lub pojemniku z małą ilością wody.

Żywego karpia nie kupimy w dużych sklepach

W 2009 roku znowelizowano ustawę o ochronie zwierząt, obejmując nią także ryby. Ze sprzedaży żywych karpi zrezygnowały duże sieci handlowe. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 60 proc. Polek i Polaków popiera zakaz sprzedaży żywych karpi. Jednak nadal można je kupić na targach i w małych sklepach.

Organizacja Klub Gaja już 25 lat temu rozpoczęła kampanię społeczną "Jeszcze żywy karp". - Droga ze stawu na wigilijny stół powinna być jak najkrótsza - mówi Jacek Bożek z Klubu Gaja w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem. - W przeciwieństwie do innych kręgowców karp nie może wrzeszczeć w sklepie, karp nie może mówić, że go boli. I to jest jego nieszczęście - dodaje Jacek Bożek.

Przeciwnicy handlu żywymi karpiami zachęcają do kupowania filetów z karpia.

