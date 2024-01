Problemy z autobusami? Miasto ma rozwiązanie. Skorzystają pasażerowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, które eksploatuje aż 121 autobusów elektrycznych, planuje budowę kolejnych siedmiu nowych stacji do szybkiego ładowania tych pojazdów, a także co najmniej 35 stacji przeznaczonych do wolnego ładowania. To może rozwiązać problemy z użytkowaniem autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej.

Autobusy elektryczne w Krakowie. Nowe ładowarki w nowych lokalizacjach

Rzecznik MPK Marek Gancarczyk przypomina, że obecnie bezemisyjne autobusy MPK mogą się ładować w sumie w ośmiu lokalizacjach w różnych punktach miasta. Działa tam 14 szybkich ładowarek. - Wkrótce ta liczba zdecydowanie się zwiększy - zapowiada rzecznik. W sumie planowanych jest siedem nowych stacji do szybkiego ładowania, gdzie kierowcy będą mogli doładowywać autobusy między kursami.

Najwcześniej, jeszcze w tym roku, pojazdy zasilane energią elektryczną będą się ładować w nowej lokalizacji przy pętli Rżąka. W następnej kolejności ładowarki zostały zaplanowane na pętli Azory, na Wzgórzach Krzesławickich oraz przy al. Przyjaźni. Planowane jest także zwiększenie liczby stacji do ładowania na pętli os. Kurdwanów. Według rzecznika MPK ma także plan budowy co najmniej 35 stacji do wolnego ładowania przez pantograf na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka.

Budowa stacji do ładowania autobusów to przedsięwzięcie czasochłonne i kosztowne. Koszt budowy jednego stanowiska, w zależności od lokalizacji, waha się od 500 tys. zł do nawet 2 mln zł. Rzecznik podkreśla, że wszystkie nowe elektryki, poza pierwszymi czterema, zostały pozyskane przy współfinansowaniu ze środków unijnych lub krajowych. Wartość zakupu 121 autobusów elektrycznych wyniosła 323 mln zł netto, z czego niemal 250 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/kraków.pl