Pomysłodawcami rezolucji są radni klubu Nowoczesny Kraków. - SCT to nie wymysł rady miasta, ale to wymysł z góry (…), dlatego potrzebujemy wsparcia centralnego – przekonywał przewodniczący Nowoczesnego Krakowa Michał Starobrat, precyzując, że do wprowadzenia SCT samorząd zobowiązały władze wojewódzkie w Programie ochrony powietrza i rząd w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zdaniem radnego duże miasta są dzisiaj w trudnej sytuacji finansowej i – jeżeli ma być wprowadzona Strefa Czystego Transportu, która nie ograniczałaby komunikacyjnie uboższych mieszkańców – to miasta muszą wybudować parkingi "park and ride" i wzmocnić komunikację miejską.

Program rekompensat zapewniałby wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych i transportowych oraz dotacje dla mieszkańców na wymianę samochodów na nowsze. Według Starobrata nowa władza powinna zadbać o to, aby środki na taki program rekompensat pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy.

Radni Krakowa dyskutowali nad SCT

Przedmiotem obrad były też dwa inne projekty uchwał dotyczące SCT. Oba zostały odrzucone. Autorami pierwszego z nich, obywatelskiego, byli przeciwnicy strefy skupieni w grupie "Kraków dla kierowców". Domagali się definitywnego uchylenia uchwały o SCT.

Autorami drugiego projektu uchwały dotyczącej SCT, procedowanej w środę, był klub Łukasza Gibały. Była to uchwała kierunkowa dla prezydenta miasta, w której znalazł się zapis o tym, że zasady SCT nie obowiązywałyby mieszkańców Krakowa, którzy przed 1 marca 2023 r. zarejestrowali samochód.

Podczas obrad na sali obecni byli przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego, którzy przynieśli banery propagujące SCT. Przeciwnicy związani z ruchem "Nie oddamy miasta" zorganizowali pikietę na zewnątrz budynku.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP