Akcja charytatywna dla czworonogów ze schroniska przy Rybnej. Tego nie przynośmy

- Okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia skłania do refleksji i większej troski o bliskich i potrzebujących. Przy tej okazji warto w sposób szczególny pamiętać o zwierzętach, które – podobnie jak ludzie – odczuwają chłód, głód, tęsknią i potrzebują troski, ale w przeciwieństwie do nas nie potrafią same poprosić o pomoc – powiedziała Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Zachęciła do hojności wszystkich mieszkańców, a także lokalnych przedsiębiorców.

Zbiórka dla schroniska przy ul. Rybnej. Co można przynieść potrzebującym czworonogom?

Wśród potrzebnych przedmiotów są miękkie legowiska, koce, ręczniki, poszewki na pościel. Wielu podopiecznych schroniska to zwierzęta chore, dlatego organizatorzy zachęcają do przynoszenia wysokiej jakości karmy – lepiej podarować mniejsze opakowanie o dobrym składzie niż większe z karmą o małej wartości odżywczej. Można też przynosić zabawki dla psów i kotów, smycze, dla małych zwierząt cenne będą termofory. Rzeczy nie muszą być nowe, ale powinny być czyste i w dobrym stanie.

Organizatorzy zaapelowali, aby nie przynosić kołder, poduszek, materacy czy ubrań.

Dary dla zwierząt można dostarczać do 8 stycznia do głównej siedziby Centrum Kultury Podgórza i do jego filii. 10 stycznia pracownicy CKP dostarczą prezenty futrzakom do schroniska prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy ul. Rybnej.

Źródło: Radio ZET/PAP