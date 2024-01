Światełko do nieba jest nieodłącznym elementem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojawia się w wielu miejscach – nie tylko w sztabach krajowych, ale i zagranicznych. W tym roku również go nie zabraknie. Na świetlny pokaz można liczyć m.in. w Krakowie. O której godzinie można spodziewać się przedsięwzięcia? Co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy.