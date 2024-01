Jak podaje policja, 49-letni mężczyzna ugodził nożem kolegę podczas alkoholowej libacji w jednym z hoteli w Nowej Hucie w Krakowie. Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe, ale pomimo podejmowanych prób nie udało się uratować życia zaatakowanego mężczyzny. Napastnik został tymczasowo aresztowany, grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Tragedia w Nowej Hucie. Napastnik ugodził nożem kolegę

W sobotę wieczorem oficer dyżurny komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem mężczyzny. Policjanci, którzy udali się na miejsce ustalili, że do tragedii doszło podczas libacji alkoholowej z udziałem pięciu osób. W pewnym momencie doszło do awantury między dwoma biesiadnikami, w trakcie której jeden z nich wyciągnął nóż i ugodził nim w okolice klatki piersiowej swojego kolegę.

Według relacji oficera prasowego krakowskiej policji podkom. Piotra Szpiecha, policjanci zatrzymali wszystkich uczestników libacji. - Następnego dnia 49-latek usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział. Kara więzienia grozi także drugiemu z zebranych. - 61-latek odpowie za zacieranie śladów na miejscu zdarzenia, za co kodeks karny przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazał podkom. Szpiech.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP