Wielki sukces studentów AGH. Ich wynalazek "Lunaris" poleci na Księżyc

Rozwijanie i testowanie urządzenia "Lunaris", służącego do badania interakcji wybranych materiałów i powłok z księżycowym pyłem – regolitem – umożliwi studentom AGH w Krakowie porozumienie z firmą Orbital Space.

Koło naukowe AGH Lunar Technologies zwyciężyło w konkursie „Experiment on the Moon: Lunar Payload Mission”, organizowanym w maju 2023 r. przez Orbital Space. Nagrodą jest możliwość wysłania w 2025 r. zaprojektowanego urządzenia na Księżyc. Lot zapewni firma z Dubaju.

Z AGH na księżyc. "Lunaris" pokonał setki konkurentów

Projekt "Lunaris" został wybrany spośród 400 zgłoszonych z całego świata. Nazwa powstała poprzez połączenie łacińskiego "luna", oznaczającego Księżyc, z tytułem powieści Stanisława Lema "Solaris". Urządzenie "Lunaris", które zbada interakcje wybranych materiałów i powłok z regolitem, czyli księżycowym pyłem, sypką skałą księżycową, jest w budowie. Studenci opracowali już m.in. elektronikę i oprogramowanie konstrukcji.

"Lunaris" będzie jednym z pierwszych ładunków księżycowych wydrukowanych w technologii druku 3-D. Dzięki temu będzie miał kształty trudne do osiągnięcia przy wykorzystaniu innych metod. Do wytworzenia konstrukcji posłuży materiał przystosowany do ekstremalnych warunków panujących w kosmosie.

- Z dużym zaangażowaniem wspieramy wszelkie tego typu inicjatywy studentów. Są one niezwykle ważne nie tyko z punktu widzenia edukacyjnego, ale również istotne dla udziału polskich inżynierów i naukowców w zdobywaniu kosmosu – powiedział prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

Badania nad interakcją materiałów z regolitem mają kluczowe znaczenie dla przyszłych misji eksploracji Księżyca. Wyniki projektu "Lunaris" mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji narzędzi, skafandrów astronautów, kabli i złącz używanych na lądownikach księżycowych i łazikach, które będą odporne na kontakt z księżycową powierzchnią.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP/AGH