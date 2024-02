Wielkie zmiany w południowo-zachodniej części Krakowa. W planach nowa linia tramwajowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przygotowuje rozbudowę układu drogowego w południowo-zachodniej części miasta, której głównym elementem będzie budowa nowej linii tramwajowej w kierunku Skawiny.

ZIM ogłosił właśnie przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. W ramach zadania ma zostać również rozbudowana ulica Skotnicka po obu stronach autostradowej obwodnicy Krakowa.

- Zadaniem projektanta, którego chcemy wyłonić w przetargu, będzie zaproponowanie przynajmniej trzech wariantów koncepcji tej inwestycji - powiedział dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk. - W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne - dodał.

Zgodnie z planami wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na kompletną realizację zadania, a więc zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wskazanie rozwiązania optymalnego, przygotowanie i złożenie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji.

Nowa linia tramwajowa w Krakowie. Czerwone Maki będą początkiem trasy

Plany zakładają, że ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1,3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowana ul. Skotnicka (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Będzie się ona zaczynała od pętli Czerwone Maki. Tu rozważane są dwie opcje: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby być zlokalizowany w rejonie węzła autostradowego, po jego wschodniej lub zachodniej stronie. W ramach drugiej opcji linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

W ramach całego zadania wybudowane mają zostać także trasy rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Ponadto przebudowane będą skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna.

Źródło: Radio ZET/PAP - Rafał Grzyb