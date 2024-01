Krakowianie nie oszczędzali na WOŚP. 100 tys. w puszce od jednego darczyńcy

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przechodzi do historii. Trwa jeszcze liczenie uzbieranych pieniędzy. Według informacji przekazanych przez krakowskie sztaby o północy w Krakowie było 3 180 000 zł, ale to nie koniec podsumowań.

Krakowski finał WOŚP łącznie tworzyło osiem sztabów, z ramienia których kwestowało około 2 tys. wolontariuszy z tradycyjnymi tekturowymi puszkami kwestarskimi. Do orkiestrowego grona należy także doliczyć wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poprzez swoje firmy, działalność artystyczną lub w jakikolwiek inny sposób dołączyli się do akcji. Zbiórkom towarzyszyły różnorodne wydarzenia w całym mieście.

Nie zabrakło kwestujących Adama Mickiewicza i Smoka Wawelskiego, którzy zbierali do specjalnych skarbon. Wielki finał uświetniły znane i lubiane wydarzenia, m.in. Bieg Wielkich Serc oraz koncerty klubowe. Na Rynku Głównym kwestowała aktorka Anna Dymna, z Wieży Mariackiej rozbrzmiewał co godzinę hymn orkiestry, a czas spędzony w centrum Krakowa umilały psy rasy golden retriever, które co roku zbierają na WOŚP. Do orkiestrowych akcji przyłączył się też Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", który zorganizował w ten dzień specjalne morsowanie.

100 tys. do puszki w Krakowie. Akcja znanego youtubera

Sporą sumą zasilił tegoroczną zbiórkę Kamil Labudda, youtuber Budda znany z hojności i zaskakujących akcji, którego w sieci śledzi ponad 2,2 mln subskrybentów. W niedzielę pojawił się na Rynku Głównym i wrzucił do puszek wolontariuszek kwestujących z golden retrieverami 100 tys zł. Wystąpił w przebraniu starszego pana i powiedział, że zbierał na ten cel 3 lata. Potem ujawnił swoją tożsamość, kulisy całej akcji i szczegóły charakteryzacji.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Pieniądze zebrane podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Podczas ubiegłorocznego finału WOŚP wolontariusze tylko w Krakowie zebrali prawie 4 mln zł, a w całej Polsce – ponad 243 mln zł.

Źródło: Radio ZET/kraków.pl/WOŚP

Nie przegap

(9)

zobacz galerię