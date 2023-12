31 grudnia odbędzie się w Krakowie wyjątkowy bieg charytatywny. W biegu może wziąć udział każdy, kto czuje się na siłach, by przemierzyć Stare Miasto na wybranym dystansie w 90 minut, ale limit miejsc już został wyczerpany. Początek zmagań w samo południe na Małym Rynku. Uczestnicy mogą też zawalczyć o nagrody w konkursie na najbardziej pomysłowe przebranie.

19. Krakowski Bieg Sylwestrowy. Dwie trasy

Krakowski Bieg Sylwestrowy to dwa dystanse do wyboru: "Smocza Piątka" (5 km) przeznaczona jest dla wszystkich, a "Radosna Dziesiątka" (10 km) dla osób pełnoletnich (w drodze wyjątku – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – do biegu dopuszczone będą osoby, które ukończyły 16 lat). Maksymalny czas przewidziany na pokonanie jednego z dwóch dystansów to 90 minut.

Smocza Piątka (5 km): Mały Rynek (start), plac Mariacki, ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), InfoKraków Powiśle, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, plac Mariacki, Mały Rynek (meta).

Radosna Dziesiątka (10 km): Mały Rynek (start), plac Mariacki, ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), bulwar Inflancki, bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą do Smoka Wawelskiego, InfoKraków Powiśle, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, plac Mariacki, Mały Rynek (meta).

Krakowski Bieg Sylwestrowy. Przebrania na wesoło i dochód dla dzieci na poważnie

Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal, gorącą herbatę i napoje, dzieci i młodzież słodycze, a panie powitane zostaną różami. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w fantazyjne stroje i zgłoszenia się przed biegiem do konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe, najlepiej nawiązujące do historii, tradycji i kultury Krakowa. Autorom najbardziej pomysłowych kreacji specjalnie powołane jury przyzna nagrody finansowe i rzeczowe.

Podobnie jak to było w przypadku sześciu poprzednich edycji, dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

Zapisy na bieg już się zakończyły, wyczerpany został limit 2300 miejsc. Mieszkańcy i turyści mogą udać się na trasę biegu i podziwiać kondycję i kolorowe przebrania uczestników.

