Ks. Isakowicz-Zaleski nie żyje. "Nikt nie będzie w stanie go zastąpić"

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł dziś rano (wtorek, 9 stycznia - red.) w szpitalu w Chrzanowie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia obecny był, jak co roku, na wigilii dla bezdomnych organizowanej na krakowskim Rynku przez restauratora i filantropa, Jana Kościuszko.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie żyje. Tak wspomina go Jan Kościuszko

Jan Kościuszko w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem podkreślił, że ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był dla niego osobą niesłychanie ważną, której nikt nie będzie w stanie zastąpić. - Był przepojony empatią, był uczciwy, prostolinijny, mówił zawsze to, co myślał. Taka wyrwa, taka luka, że sam nie wiem, co mam o tym myśleć i co zrobić - dodał Jan Kościuszko.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski od lat brał udział w wigiliach dla bezdomnych Jana Kościuszko, gdzie pomagał w rozdawaniu posiłków potrzebującym. Był działaczem społecznym i duszpasterzem osób niepełnosprawnych, a także prezesem i współzałożycielem Fundacji im. Brata Alberta. Od kilku miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Do szpitala trafił na początku świąt Bożego Narodzenia. Stan jego zdrowia stopniowo się pogarszał.

