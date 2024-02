Około godz. 6 rano doszło do wypadku na Zakopiance w Libertowie przy wjeździe do Krakowa. Zderzyły się trzy samochody osobowe, jedna osoba została ranna. Z powodu wypadku i prac służb ratunkowych od strony Krakowa aż do Głogoczowa utworzył się wielokilometrowy korek.

Dwa wypadki pod Krakowem. Utrudnienia na Zakopiance i autostradzie A4

Do drugiego wypadku w poniedziałek rano doszło na autostradzie A4 przed zjazdem na Niepołomice w kierunku Krakowa. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na miejsce wypadku przyjechały służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Z powodu wypadków i utrudnień na Zakopiance zakorkowała się też autostrada A4 w rejonie Krakowa. Obwodnica zablokowała się od Zakopianki aż do zjazdu na centrum w Piekarach.

W Krakowie i okolicach już od soboty panują ciężkie warunki na drogach. Deszcz i wiatr utrudniają kierowcom bezpieczne przemieszczanie się po Małopolsce. Opady będą występować przez cały poniedziałek, aż do wieczora.

Źródło: Radio ZET/Małopolska Alarmowo

