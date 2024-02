Kwalifikacja wojskowa w Małopolsce. Sprawdź, kto dostanie wezwanie na komisję

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powołał wojewódzką komisję lekarską oraz 24 powiatowe komisje lekarskie, w tym trzy działające na terenie Krakowa. Zajmą się one przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

- Jestem głęboko przekonany, że we współczesnym świecie, gdzie kwestie obronności i bezpieczeństwa są szalenie ważne, jest niezwykle istotne, aby kwalifikacja odbyła się w sposób płynny i organizacyjnie prawidłowy - powiedział wojewoda.

Kwalifikacje wojskowe. Nie tylko rocznik 2005

Zgodnie z obwieszczeniem wojewody małopolskiego kwalifikacja wojskowa potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. W tym czasie przed komisje zostanie wezwanych ponad 17 tys. mężczyzn z rocznika 2005. Dodatkowo wezwanych zostanie ponad 3,3 tys. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Według wojewody przed właściwą komisją lekarską powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a nie stawały jeszcze do kwalifikacji, oraz te, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a w bieżącym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w zawodach medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych. Dotyczy to też przyszłych psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy. Wezwanych zostanie 1625 kobiet. - W sumie w Małopolsce kwalifikacją wojskową może zostać objętych ponad 22 tys. kobiet i mężczyzn - dodał wojewoda Klęczar.

Komisje wojskowe w Małopolsce. Cztery kategorie

Szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Paweł Wójcik zaznaczył, że na kwalifikacje są zaproszeni także ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i już teraz chcieliby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. - Kwalifikacja to nie mobilizacja sił zbrojnych, to też nie pobór do wojska, bo wszystkie formy służby są ochotnicze. Udział w kwalifikacji jest jednak obowiązkowy - zaznaczył płk Wójcik.

Według wojskowych podczas kwalifikacji zostaną zebrane dane od osób ją przechodzących do założenia ewidencji wojskowej, a także przeprowadzone będą badania lekarskie i psychologiczne, na podstawie których wydane zostaną stosowne zaświadczenia i nadana jedna z czterech kategorii zdrowia. Efektem tych działań będzie wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej oraz nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Osoby stawiające się na komisji powinny mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień, a także ewentualną dokumentację medyczną.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP