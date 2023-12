W czwartek 14 grudnia przez cały dzień i nocą z czwartku na piątek w prognozowanych zagrożeniach meteorologicznych dla Krakowa i powiatu krakowskiego zwraca uwagę oblodzenie. Na następną dobę zapowiadane są marznące opady. Temperatura powietrza wynosić będzie od -1 st. C do +6 st. C. To bardzo zdradliwy zakres, kiedy przy opadach deszczu nawierzchnia może zrobić się śliska.

IMGW ostrzega przed "czarnym lodem"

Ostrzeżenia dotyczą całej Małopolski. Może pojawić się tzw. "czarny lód", bardzo niebezpieczny dla kierowców i pieszych.

- Często ten marznący deszcz na szybie ma formę ciekłą ze względu na to, że szyba jednak jest cieplejsza, natomiast chodniki, drogi, grunt są przemarznięte i kiedy kropelka styka się z powierzchnią gruntu, od razu zamarza. Tworzy się tzw. "czarny lód" i to jest coś, czego możemy nie wyłapać, szczególnie w nocy - powiedział Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW w rozmowie z reporterem Radia ZET, Przemkiem Tarankiem.

