Nowe połączenie z Balic. W ofercie lotniska atrakcyjny kierunek na wakacje

Od 1 czerwca 2024 r. ruszą bezpośrednie połączenia między Krakowem a Larnaką na Cyprze. Loty z Krakowa będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki. Realizować je będzie Cyprus Airways, flagowy przewoźnik cypryjski, który wznowił działalność w 2016 roku. Linia lotnicza posiada flotę samolotów Airbus A320 i A220, które obecnie obsługują dziewiętnaście rozkładowych połączeń.

Z krakowskich Balic na Cypr

Cypr to wyspa na Morzu Śródziemnym położona najdalej na wschód, na południe od Turcji. Położenie gwarantuje doskonałą pogodę przez większość miesięcy w roku. Jak dotąd z Krakowa na Cypr można było polecieć liniami Wizz Air, dwa do trzech dni w tygodniu. Lot trwa ok. 4 godziny.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W tym roku lotnisko w połowie grudnia przekroczyło próg 9 mln pasażerów, jakich obsłużył port. W obecnie obowiązującym zimowym rozkładzie lotów lotnisko ma 125 połączeń do 32 krajów, oferowanych przez 22 linie lotnicze.

