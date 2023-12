4 grudnia zaostrzone zostały obostrzenia i rekomendacje, jakie Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wprowadził już pod koniec listopada. Z powodu rosnącej liczby infekcji górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, grypy i RSV nie wszyscy chorzy mogą być odwiedzani przez bliskich. "W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i coraz większą liczbą zakażeń COVID -19 od dnia 4 grudnia do odwołania Szpital Rydygiera wprowadza zakaz odwiedzin na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz obowiązek noszenia masek przez Pacjentów i Personel. Kontakt Rodzin z chorymi terminalnymi pozostaje w indywidualnej decyzji Ordynatora i lekarzy Oddziału Onkologii" - informuje szpital na swojej stronie internetowej.

Obostrzenia na wybranych oddziałach w Szpitalu Rydygiera

Władze szpitala apelują do osób bliskich pacjentów, aby zachowali ostrożność podczas odwiedzin w szpitalu. Ustalone zostały konkretne zasady i rekomendacje dla odwiedzających chorych na oddziałach, na których wizyty nie są zakazane:

liczba odwiedzających danego pacjenta jednorazowo nie może przekraczać dwóch osób; dla większego bezpieczeństwa rekomendujemy jedną osobę w wybranym dla odwiedzin przedziale czasowym,

wszystkie osoby odwiedzające chorych prosimy o stosowanie maseczek zwiększających ochronę przed przenoszeniem infekcji,

przed wejściem na Oddział oraz przy wyjściu ze Szpitala zachęcamy do korzystania z dostępnych środków dezynfekcji dłoni,

osoby z objawami infekcji, takimi jak kaszel, gorączka czy katar proszone są o przełożenie terminów odwiedzin i podejmowanie odpowiedzialnych zachowań zwiększających bezpieczeństwo osób hospitalizowanych,

rekomendujemy osobom odwiedzającym Pacjentów rezygnację z przyprowadzania dzieci na Oddziały Szpitala.

Od 1 lipca obostrzenia zostały zniesione

Od 1 lipca bieżącego roku stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Oznacza to, że nie ma obowiązku noszenia maseczek w przychodniach, szpitalach i innych placówkach medycznych. Rekomendacje w tym zakresie pozostawały w gestii władz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, co znaczyło, że dyrektor placówki mógł we własnym zakresie zalecić np. korzystanie z maseczek. W praktyce coraz mniej osób zakładało maseczki w przychodniach i szpitalach. Trzeba liczyć się z tym, że obecnie rekomendacje, a nawet obostrzenia powrócą.

Liczba zakażeń COVID-19 w Małopolsce rośnie

Według oficjalnego raportu Ministerstwa Zdrowia 5 grudnia 2023 r. na podstawie wykonanych testów stwierdzono 4 175 zakażeń COVID-19 i 5 zgonów. W Małopolsce odnotowano 168 nowych zakażeń i 83 ponownych. W ubiegłym roku 5 grudnia statystyki były bardziej optymistyczne. W Polsce odnotowano tego dnia 109 przypadków zakażeń, a w Małopolsce zaledwie 9.

Źródło: Radio ZET/Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie