Ogromny kompleks na Ruczaju. Pierwsi klienci jeszcze przed wakacjami

Hala Maki to nowe miejsce na mapie gastronomicznej Krakowa, które może być atrakcyjne dla gości z całego miasta, a na pewno ucieszy licznych mieszkańców Ruczaju. Na to liczy inwestor, który już teraz zapowiada na stronie internetowej kompleksu, że "będzie to nowe miejsce spotkań". Hala Maki powstaje właśnie przy ul. Bunscha na terenie centrum handlowego Atut Ruczaj 2, naprzeciwko pętli tramwajowej Czerwone Maki.

Hala Maki. Planowane lokale w centrum na Ruczaju

W jednym miejscu można będzie zjeść śniadanie, wypić kawę, zostać na obiad, a nawet na wieczorną imprezę. Dania serwowane w restauracjach przypadną do gustu amatorom różnych kuchni. Będzie tam bar, kawiarnia, ale też kuchnia włoska, azjatycka, meksykańska, restauracja serwująca sushi i japońską zupę ramen. Swoje miejsce znajdą tam też miłośnicy kurczaków i steków oraz dań z grilla. Na liście lokali są m.in. Chicky Chicken, Num Num, Butcher Grill, Tres Amigos, Sushi Ramen Royal czy Trattoria di Buffala.

Hala Maki zostanie otwarta jeszcze przed wakacjami tego roku. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe. Lokale mają być otwarte przez 7 dni w tygodniu, od rana do nocy. Hala Maki ma też być miejscem otwartym dla osób pracujących zdalnie, będzie tam strefa co-workingu.

Źródło: Radio ZET/instagram.com/hala_maki_krakow