Ostatni dzień naboru do popularnej akcji w Krakowie. Udział zgłasza pracodawca

Akcja skierowana jest do pracodawców z Krakowa i okolic, którzy zatrudniają minimum 50 osób. Kampania potrwa od 1 marca do 30 listopada. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie roweremdopracy.um.krakow.pl wypełniają pracodawcy, zgłoszenia indywidualne nie są przyjmowane. Wniosek należy wysłać do 12 lutego.

To już 8. edycja miejskiego projektu, który ma poprawić komfort poruszania się po mieście i wpłynąć na poprawę powietrza. Zgodnie z informacjami magistratu w ostatniej dużej akcji w 2022 r. wzięło udział 2,3 tys. osób z 200 firm i instytucji.

Rowerem do pracy w Krakowie. Mniej korków, lepsze powietrze

Po zakończeniu poprzedniej edycji 43 proc. osób powiedziało, że nadal często jeździ do pracy rowerem, a 60 proc. zdecydowało się na częstsze używanie roweru w celach niezwiązanych z pracą. 1/3 wyraziła chęć dojazdów zimą. Niemal wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Od 2013 r. miasto realizuje także projekt "STARS Rowerem do szkoły", promowany wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 w inicjatywie uczestniczy 49 szkół podstawowych i dwa ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP