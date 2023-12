Zgodnie z planami między Krakowem i Niepołomicami wybudowana zostanie nowa linia kolejowa o długości 6 km biegnąca na odcinku Podgrabie – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Pociągi pojadą nią z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech przystankach: MAN, Boryczów i Niepołomice. Podróż z tej miejscowości do centrum Krakowa zajmie ok. 30 minut. Koszt budowy nowego toru oszacowano na przeszło 320 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Kolej Plus.

"Niepołomice po wielu latach odzyskają kolej. To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców, ale również nas - kolejarzy. Konsekwentnie zwiększamy rolę kolei aglomeracyjnej w regionie" – zaznacza prezes PKP PLK, Ireneusz Merchel.

Do programu Kolej Plus w województwie małopolskim zakwalifikowano trzy inwestycje: budowę łącznicy kolejowej Borowa Górka-Pieczyska oraz budowę nowych połączeń kolejowych pomiędzy Krakowem i Niepołomicami oraz Krakowem i Myślenicami.

Nowa linia kolejowa na odcinku Kraków-Niepołomice

Jak na razie PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej, która połączy Niepołomice z Krakowem. Jak informują PLK, wartość zadania to 4,6 mln zł netto. Kontrakt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji środowiskowych.

Według PLK pozwolenie na budowę nowej linii ma być uzyskane w 2026 roku. Umożliwi to ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację prac.

Źródło: Radio ZET/PAP