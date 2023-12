Pogoda na święta zaskoczy krakowian. Tego nie było od lat

Warunki pogodowe w okresie przedświątecznym w Krakowie nie ułatwiają życia mieszkańcom. Już od połowy tygodnia wieje mocniej niż zwykle. I z tym uniedogodnieniem mieszkańcy i turyści będą się borykać aż do świąt. W czwartek 21 grudnia prędkość wiatru sięga 26 km/h, ale w piątek wiać będzie jeszcze mocniej, nawet 40 km/h.

Właśnie ze względu na wiatr Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ustanowił ostrzeżenie 1. stopnia dla Krakowa i okolic na czwartek i piątek. Ostrzeżenie 1. stopnia jest też prognozowane na kolejne dni. Wiatr osiągający prędkość ponad 30 km/h wiać będzie też w pierwszy i drugi dzień świąt. W Wigilię powieje nieco słabiej (20 km/h).

Pogoda na święta. Rekordowo ciepło

Pogoda na święta nie będzie mieć nic wspólnego z zimową aurą. W Wigilię w Krakowie w ciągu dnia będzie 6 st. C. Jednak już w kolejne dni padnie bożonarodzeniowy rekord. W pierwszy dzień świąt w ciągu dnia prognozowane jest 12 st. C, w drugi 11 st. C.

Będzie ciepło, ale to nie znaczy, że bezpiecznie. Ponieważ temperatury będą gwałtownie zmieniać się i nocami spadać niemal do 0 st. C, warto uważać na marznące opady w godzinach nocnych. Grunt wciąż pozostaje zimny, co sprzyja gołoledziom.

Źródło: Radio ZET/IMGW