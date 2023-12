Pomarańczowy alert, czyli ostrzeżenie 2. stopnia przed opadami śniegu wydało IMGW dla Krakowa, a RCB wysłało smsy informujące o wyjątkowo niebezpiecznej pogodzie w weekend. Z potężnymi śnieżycami muszą liczyć się też mieszkańcy powiatów na południe od stolicy Małopolski, gdzie wydany został alert czerwony. Ostrzeżenia obowiązywać będą od piątku wieczorem do niedzieli rana.

Pogoda: Ile śniegu spadnie w weekend w Krakowie i Małopolsce?

W Krakowie i na południu Małopolski przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 30 cm do 55 cm, a w górach nawet do 65 cm. Najwięcej śniegu ma spaść w sobotę. Krakowskie władze zapowiadają, że służby miejskie są w gotowości, a na ulice wyjechać może nawet 265 solarek. Apelują jednak do mieszkańców o ostrożność, bo na drogach będą panować wyjątkowo trudne warunki.

To nie jedyne utrudnienia, które czekają na mieszkańców Krakowa. W weekend mogą wystąpić także opady marznącego deszczu, które spowodują gołoledź. Temperatura będzie wahać się od -1 do -2 stopni.

Czerwony alert dla południa Małopolski

Jeszcze bardziej niebezpiecznie będzie na południe od Krakowa. Najwyższy, czerwony alert pogodowy obowiązuje od piątku do niedzieli na terenie powiatów:

suskiego,

myślenickiego,

limanowskiego,

nowosądeckiego,

gorlickiego,

nowotarskiego

tatrzańskiego.

Ostrzeżenia pogodowe IMGW, alerty na 2 i 3 grudnia 2023 ‧ fot. IMGW ‧ fot. IMGW

Załamanie pogody związane jest z niżem, który nadchodzi do nas z południa Europy.

Źródło: Radio Zet/PAP