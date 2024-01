Pogoda w Krakowie będzie niebezpieczna. Nadchodzą trudne dni

W związku z deszczem i obniżeniem temperatury powietrza w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. W nocy z czwartku na piątek i w piątek o poranku może być bardzo ślisko. IMGW ustanowiło ostrzeżenie 1. stopnia, które obowiązuje od godziny 1 w nocy do 9 rano.

Pogoda w Krakowie. IMGW ostrzega przed ochłodzeniem

W piątek i w sobotę temperatura powietrza w ciągu dnia będzie jeszcze utrzymywać się powyżej zera, w okolicach 3 do 4 st. C. W niedzielę 7 stycznia spadnie do -4 st. C. W poniedziałek w Krakowie prognozowane jest -9 st. C w dzień i tylko -16 st. C w nocy. To bardzo duże ochłodzenie, bo w czwartek 4 stycznia w ciągu dnia było +9 st. C. Mroźno może być do czwartku 12 stycznia. Pojawią się też opady śniegu.

Urząd miasta zapewnia, że wszystkie służby są przygotowane na powrót zimy. Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki oblodzenia lub konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji "Zima" pod nr telefonu 12 646 23 61.

