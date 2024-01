Prezydent Krakowa otrzymał fragment rzędu historycznej loży cesarskiej jako pamiątkę z okazji 130-lecia Teatru im. Słowackiego. Przekazując je na WOŚP, Jacek Majchrowski wspiera tegoroczną akcję. Fotele należą do najstarszych i najdłużej używanych w teatrze, bowiem pierwsza kompleksowa wymiana miejsc na widowni odbyła się dopiero w 2022 r.

WOŚP w Krakowie. Tradycyjnie przyłączają się urzędnicy miejscy

W tym roku na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafią teatralne fotele, które były świadkami wielu premier i towarzyskich spotkań. O ich wyjątkowym charakterze świadczy fakt, że loża, z której pochodzą, pełniła funkcje reprezentacyjne i zasiadali w niej goście honorowi. Zaprojektowana przez Jana Zawiejskiego była uznawana za miejsce najbardziej prestiżowe.

– W czasie uroczystych spektakli zasiadali w loży cesarskiej głowy państw, wysokiej rangi urzędnicy państwowi, prezydenci Krakowa oraz inni specjalni goście, wśród nich postaci takie jak marszałek Józef Piłsudski, prezydent RP Ignacy Mościcki, marszałek krajowy Galicji i Sejmu Galicyjskiego Stanisław hrabia Badeni czy marszałek Francji Ferdinand Foch. Fotele trafiły w moje ręce jako prezent – pamiątka podczas uroczystości 130-lecia Teatru im. Juliusza Słowackiego i odsłonięcia nowej Kurtyny Kobiet w grudniu 2023 r. – powiedział prezydent Krakowa.

Tablica z nazwą skweru WOŚP

Do orkiestrowego grania włącza się też zastępca prezydenta, Andrzej Kulig. – W imieniu miasta przekazuję tablicę z nazwą skweru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą będzie można wylicytować podczas tegorocznego finału WOŚP. Jest to tablica, która jeszcze do niedawna wisiała na skwerze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Hucie, niedaleko Szpitala im. S. Żeromskiego. Właśnie ta placówka medyczna otrzymuje najwięcej w całym Krakowie sprzętu medycznego od fundacji Jurka Owsiaka. Skwer nosi imię WOŚP mniej więcej od półtora roku, a informowało o tym właśnie sześć takich tablic. Teraz jedną z nich zdjęliśmy i przekazaliśmy na licytację. Można będzie o nią powalczyć na portalu Allegro, na koncie "wospwkrakowie" – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Płuca po pandemii – gramy dla dzieci i dorosłych

32. edycja WOŚP odbywa się pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Zebrane w trakcie finału środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W szczególności będzie to sprzęt do diagnozowania i monitorowania rehabilitacji chorób płuc u pacjentów na oddziałach pulmonologicznych, których na Polsce jest łącznie 64. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. W ramach finału WOŚP w Krakowie odbędzie się szereg atrakcji.

Źródło: Radio ZET/krakow.pl