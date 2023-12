Protest w obronie TVP. Nagle głos zabrała Barbara Nowak. Padły słowa o aborcji i seksie

- To początek rewolucji, bieg po nową władzę - aby Polska naprawdę miała suwerenność - mówił przez megafon współorganizator wydarzenia Ryszard Majdzik, radny Skawiny, znany z urządzania manifestacji pod Wawelem z okazji miesięcznic katastrofy smoleńskiej. Przedstawicieli koalicji rządzącej określał "złodziejami, bandytami".

Zdaniem Majdzika obecna koalicja rządząca dokonuje "zamachu" nie tylko na media, ale i m.in. na Narodowy Bank Polski. Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Precz z komuną", "Wolna Polska", "Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę", "Zwyciężymy", "Wolne media".

Barbara Nowak o seksualizacji i "tęczowych kolorkach"

W demonstracji w Krakowie wzięła udział także Barbara Nowak, niedawno odwołana ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty. - My jesteśmy dziś zagrożeni! Bo my mówimy jasno i prosto: my chcemy być wolnym narodem, narodem, gdzie jest cywilizacja chrześcijańska i wiara w Boga. Tak, za słabi byliśmy, za mało mówiliśmy o tym, czym jest życie człowieka. Pozwoliliśmy na to, żeby wprowadzono aborcję, żeby mordowano człowieka od poczęcia! A to tylko początek! Bo oni chcą sprzedać Polskę, chcą, żeby Polska była w niewoli - mówiła Barbara Nowak.

Dodała też, że "nie jest żadnym nadużyciem, że dziś skandowane jest raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". - Bo to, co idzie z Zachodu, to jest dokładnie to samo, tyle tylko że w innych, tęczowych kolorkach. Oni idą, maszerują z jednym przekazem: zrujnować, zniszczyć, zwłaszcza młodych ludzi. Stąd ten pomysł, żeby seksualizować, od najmłodszych lat mówić młodym ludziom, że tylko seks ma im zajmować głowę. A my im chcemy powiedzieć: kochani, wy jesteście dziećmi bożymi, które mają rozum i wolną wolę! - podkreśliła Nowak.

Wojewoda małopolski Jan Klęczar powiedział, że "w demokratycznym państwie każdy może protestować i wyrażać swoje poglądy". - Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich zagwarantowana jest w Konstytucji - dodał.

Źródło: Radio ZET/PAP/Gazeta Wyborcza

