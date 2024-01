Rakotwórcze ścieki zagrażają mieszkańcom Balic. "Kara dla lotniska jest śmieszna"

We wtorek nad potokiem Olszanickim w Krakowie mieszkańcy zorganizowali konferencję prasową z udziałem krakowskich radnych i naukowców, którzy badali poziom zanieczyszczeń w rzeczce. Potok jest od lat zatruwany przez toksyczne chemikalia używane do odladzania samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Krakow Airport. Podczas spotkania przedstawione zostały pierwsze wyniki społecznego monitoringu jakości wód w potoku Olszanickim.

Potok Olszanicki zanieczyszczany przez lotnisko w Balicach

Z monitoringu wód w potoku wynika, że uciążliwy odór zgniłej cebuli to nie jest największy problem. - To śmierdzą lotne związki organiczne, które powstają w wyniku rozpadu pierwotnych substancji. Jest też tutaj formaldehyd na bardzo wysokim poziomie, jest to substancja rakotwórcza - mówi prof. Mariusz Czop z AGH, który pomaga mieszkańcom w prowadzeniu monitoringu zanieczyszczeń w potoku w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem.

Mieszkańcy okolic krakowskich Balic od lat domagają się budowy oczyszczalni przy lotnisku. Jednak władze portu twierdzą, że nie mają gruntów na budowę oczyszczalni i chcą przesunąć potok dalej od płyty postojowej.

"Władze lotniska od lat wiedzą o problemie, ale lekceważą prawo ochrony środowiska oraz zdrowie mieszkańców. Wszystko to przy bezczynności służb ochrony środowiska, które nigdy nie stanęły po stronie pokrzywdzonych ludzi i nie ukarały adekwatnie przypadków notorycznego łamania prawa. Nie możemy dłużej tolerować tego stanu, kiedy rakotwórcze ścieki płyną miedzy naszymi domami, a odrażający smród odbiera radość życia" - piszą w relacji z konferencji w mediach społecznościowych jej organizatorzy.

Łukasz Gibała o zanieczyszczonym potoku

- Kary dla tych, którzy zanieczyszczają środowisko muszą być adekwatne - powiedział Łukasz Gibała, lider klubu radnych "Kraków dla mieszkańców" także obecny na konferencji. - Kara rzędu 500 zł dla lotniska, a taka kara została nałożona kilka lat temu, jest karą śmieszną, to kara zupełnie nieadekwatna. Dla dużych podmiotów takich jak lotnisko 500 zł to tyle, co nic. I to wymaga prac legislacyjnych na poziomie ogólnokrajowym - dodał radny.

Mieszkańcy okolic lotniska w Krakowie zapowiadają składanie pozwów przeciwko władzom portu za zatruwanie środowiska i narażanie ich na utratę zdrowia.

Źródło: Radio ZET/Stowarzyszenie "Nasza Olszanica"

