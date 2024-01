Rekordy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Te dwie wystawy odwiedzane najczęściej

Na wystawie poświęconej twórczości Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie prezentowano ponad 300 obiektów - obrazów, prac graficznych, szkiców, rekwizytów wykorzystywanych w procesie twórczym i dowodów uznania, jakimi cieszył się Matejko. Ekspozycja została otwarta w czerwcu 2023 roku w 185. rocznicę urodzin malarza i była częścią obchodów roku Jana Matejki, ustanowionego przez Senat RP.

Do 7 stycznia obejrzało ją łącznie 64 tys. 256 osób. Przyczyny sukcesu frekwencyjnego przedstawiciele muzeum upatrują w popularności artysty wśród wszystkich pokoleń Polaków oraz historycznemu kontekstowi, który towarzyszył wystawie.

Muzeum Narodowe w Krakowie. Dwie wystawy rekordowe

Jak poinformowało Muzeum Narodowe w Krakowie, "Matejko. Malarz i historia" wraz z "Łempicką" cieszyły się największą frekwencją wśród ekspozycji czasowych zorganizowanych w 2023 roku. Trwający trzy miesiące pokaz prac Tamary Łempickiej obejrzało blisko 50 tys. widzów, wystawę poświęconą Matejce zwiedziło do połowy grudnia ok. 52 osób, a do końca roku blisko 60 tys. osób.

W 2023 roku przypadała 185. rocznica urodzin malarza, 130. rocznica śmierci oraz 125. rocznica powstania pierwszego biograficznego muzeum na ziemiach polskich – Muzeum Dom Jana Matejki.

Matejko to najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX w., autor takich obrazów, jak "Bitwa pod Grunwaldem", "Kazanie Skargi", "Hołd Pruski", "Sobieski pod Wiedniem", "Rejtan na sejmie warszawskim 1773 roku", "Unia lubelska", "Stańczyk", "Batory pod Pskowem", "Konstytucja 3 Maja", "Kościuszko pod Racławicami", a także cyklu "Poczet królów i książąt polskich". Matejko był wśród inicjatorów powołania w 1879 r. Muzeum Narodowego w Krakowie. Do końca życia współpracował z tą placówką.

Źródło: Radio ZET/PAP

