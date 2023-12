Most Zwierzyniecki łączący krakowskie dzielnice Zwierzyniec i Dębniki nie zostaje całkowicie zamknięty na czas naprawy. Ruch ograniczony jest do jednego pasa w każdym z kierunków. Chociaż mieszkańców Krakowa może cieszyć fakt, że przejezdność na moście jest zachowana, to jednak muszą pamiętać, że na moście obowiązuje aktualnie ograniczenie prędkości do 40 km/godz.

Remont mostu Zwierzynieckiego rozpoczęły prace nad usunięciem starej taśmy dylatacyjnej oraz zanieczyszczeń. 5 grudnia zostanie przeprowadzony montaż wkładki dylatacyjnej na jezdni w stronę Dębnik, a 6 grudnia montaż wkładki dylatacyjnej na jezdni w stronę ul. Księcia Józefa. Zaplanowany harmonogram robót na moście Zwierzynieckim, według którego prace powinny zamknąć się między 4 a 6 grudnia, może ulec zmianie ze względu na trudne warunki pogodowe, jakie panują w Krakowie od kilku dni.

Remont mostu Zwierzynieckiego miał rozpocząć się wcześniej

Prace na moście Zwierzynieckim miały zacząć się wcześniej, jednak zostały wstrzymane do czasu otwarcia mostu Dębnickiego. Ograniczenie ruchu na obu mostach jednocześnie znacząco skomplikowałoby poruszanie się po mieście, zarówno własnym transportem, jak i komunikacją miejską.

Mieszkańcy już i tak muszą borykać się z licznymi utrudnieniami w okolicach Salwatora, Zwierzyńca i Dębnik w związku z remontem i wymianą torowiska na ulicy Kościuszki i zamkniętą pętlą tramwajową i autobusową. Wszystkie linie autobusowe, które kursowały na Salwator, od początku września kierowane są na osiedle Podwawelskie i na drugą stronę Wisły przejeżdżają właśnie mostem Zwierzynieckim.

Źródło: Zarząd Dróg Miasta Krakowa/Radio ZET