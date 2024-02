Wyjątkowość nowego autobusu polega na tym, że jest całkowicie bezemisyjny. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie będzie testować autobus Solaris zasilany wodorem.

- Zanim jednak wyjedzie na konkretną linię, musi zostać przygotowany pod względem oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego, doposażony w automat biletowy i kasowniki oraz sprawdzony pod kątem technicznym - zapowiedział rzecznik MPK Marek Gancarczyk.

Autobusy testowane na ulicach Krakowa. Całkowicie bezemisyjne

Przegubowy Solaris na wodór to kolejny pojazd zasilany tym paliwem, testowany przez krakowskiego przewoźnika. Wcześniej po stolicy Małopolski w ramach testów jeździła jego krótsza wersja. Wszystkie te pojazdy są całkowicie bezemisyjne, a jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest woda lub para wodna.

Do tankowania wodoru w krakowskim MPK służy mobilna stacja Orlen Południe, zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie - jest to pierwsza mobilna stacja do tankowania wodoru w Polsce.

Przedstawiciele MPK zapowiadają, że spółka w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów zasilanych wodorem z wykorzystaniem środków unijnych. Jednocześnie do ich obsługi ma zostać przystosowana stacja obsługi autobusów w Płaszowie, która będzie gruntownie przebudowana.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP