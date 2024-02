W badaniach zleconych sondażowni SW Research przez stowarzyszenie Lepszy Kraków wzięło udział 500 osób. Pytanie dotyczyło zbliżających się wyborów samorządowych i kandydatów na prezydenta Krakowa. Nie ma zaskoczenia co do pierwszego miejsca, bo prym nadal wiedzie Łukasz Gibała, na którego głos w tym momencie oddałoby 32,6 proc. krakowian. To jednak za mało, by wygrać wybory. Dlatego główna rozgrywka pomiędzy kandydatami szykuje się w drugiej turze.

Kraków. Sondaż prezydencki. Zacięty bój w drugiej turze

Rozkład głosów na pozostałych kandydatów to zapowiedź drugiej tury, w której wszystko jest możliwe. Na razie trudno wskazać potencjalnego zwycięzcę w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku. W sondażu SW Research drugie miejsce zajął lider małopolskich struktur Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski (15,4 proc.), a trzecie rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur (14,4 proc.).

Tuż za nimi, bo z wynikiem 13,6 proc., jest Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości. To dużo słabszy wynik niż ten, który osiągała Małgorzata Wassermann w poprzednich sondażach (ok. 18 proc). Prawo i Sprawiedliwość chce postawić na byłego wojewodę małopolskiego i obecnego posła. Zmiana kandydata może jednak nie wyjść partii na dobre.

Na Andrzeja Kuliga, wiceprezydenta Krakowa, który ma zamiar kontynuować działania Jacka Majchrowskiego, zagłosowałoby 12 proc. Pozostali badani oddaliby głos na innego kandydata, nie mają jeszcze opinii lub nie zamierzają głosować.

Start w wyborach zapowiedzieli też Konrad Berkowicz z Konfederacji, muzyk Marcin "Bzyk" Bąk oraz aktywista Mateusz Jaśko. Obecny prezydent Jacek Majchrowski po 21 latach sprawowania urzędu nie będzie ponownie kandydował. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się już 7 kwietnia.

Źródło: Radio ZET/krakow.wyborcza.pl