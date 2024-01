W łazience znaleziono trzy ciała. Śledczy po 20 latach wpadli na trop. Nowe fakty

W Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w procesie dotyczącym potrójnego zabójstwa, do którego doszło w podkrakowskich Jurczycach we wrześniu 2000 r. W 2021 r. zatrzymani w tej sprawie zostali Krzysztof P. ps. Loczek oraz jego wspólnik Wojciech R. W kwietniu 2022 r. Krzysztof P. zmarł w tarnowskim zakładzie karnym. Wojciech R. stanął przed sądem i właśnie został skazany na dożywocie.

Straszna zbrodnia w Jurczycach pod Skawiną. Umorzenie i wyrok

Do zbrodni doszło w nocy z 8 na 9 września 2000 r. w jednym z domów w podkrakowskich Jurczycach. Zginęła wówczas 44-latka, jej 37-letni konkubent oraz 30-latek. Sąsiedzi nie słyszeli żadnego hałasu. Wszystkich znaleziono 9 września w łazience. Po przesłuchaniu blisko 100 świadków i zabezpieczeniu ok. 200 śladów sprawa została umorzona w 2002 r. Przełom nastąpił w 2007 r., kiedy policjanci dotarli do nowych dowodów, jednak i one nie były wystarczające do postawienia zarzutów.

W połowie 2020 r. śledczy, przy okazji przesłuchania w innej sprawie, uzyskali informacje dotyczące zabójstwa w Jurczycach. Po weryfikacji nowych danych oraz kolejnych dowodów ustalono osoby podejrzane. Zebrany materiał dał logiczny ciąg zdarzeń i pozwolił na postawienie zarzutów.

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy wojewódzkiej Grzegorz Grymek podkreślił w listopadzie 2021 roku, że mimo wcześniejszego, formalnego umorzenia postępowania, policja nigdy nie przestała się nią zajmować i prowadzić czynności rozpoznawczych. W postawieniu zarzutów podejrzanym pomogła też technika kryminalistyczna, która przez ostatnie 20 lat bardzo się rozwinęła.

Źródło: Radio ZET/PAP