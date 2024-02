Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. W tych rejonach już są utrudnienia

W całej Polsce rozpoczął się zapowiadany protest rolników. Na drogach Małopolski także pojawiły się pojazdy rolnicze, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Największe występują w trzech rejonach, to drogi dojazdowe do miejsc, gdzie rolnicy zaplanowali na rano zbiórki. Zatory tworzą się też na drogach, którymi strajkujący udają się w stronę centrum miasta.