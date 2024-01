Przedstawiciele Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od dwóch dni interweniują w sprawie koni, które są głodzone. Opublikowali na swoim profilu w mediach społecznościowych dramatyczny film, na którym widać, jak konie z głodu gryzą ściany.

"Pomimo, że nasi pracownicy byli na miejscu wczoraj do późnych godzin nocnych, próbując wywalczyć odbiór zwierząt oraz w dniu dzisiejszym od rana, wiemy już, że 4 konie w najgorszym stanie zostały wywiezione. Bardzo martwimy się o ich los. Apelujemy o czujność - prosimy o informację, jeśli usłyszycie o 2 siwych koniach (w tym klaczy ze źrebięciem) oraz o jednym gniadym" - napisali.

Interwencja KTOZ i odmowa służb. Internauci oburzeni

O swoich działaniach KTOZ na bieżąco informuje w internecie. W poście dodali, że próbują uratować konie, ale jest to bardzo trudne bez wsparcia ze strony służb, które odmówiły pomocy. Inspektorzy złożyli zawiadomienie w celu pociągnięcia właściciela zwierząt do odpowiedzialności. W kolejnym dniu interwencji walczyli o odbiór interwencyjny koni. Wezwany lekarz weterynarii zadecydował o natychmiastowym odbiorze czterech z nich. Konie zostaną zabezpieczone na koszt KTOZ.

Pod postem KTOZ pojawiło się sporo komentarzy. "To straszne. Mam nadzieję, że konie do czasu rozstrzygnięcia sprawy, oczywiście na korzyść koni, dostały coś do zjedzenia i wodę. Dziękuję za interwencję i oczywiście trzymam kciuki", "Niewiarygodne. Polska się rozwinęła, niestety w bardzo ograniczonych kwestiach", "Powinno być podane publicznie, jakie służby odmówiły, bo to karygodne" - piszą internauci.

Źródło: Radio ZET/KTOZ

