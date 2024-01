Do programu kwalifikują się kobiety, które nie wykonywały mammografii w ostatnich 24 miesiącach i te, które ze względu na szczególne czynniki ryzyka otrzymały pisemne wskazanie, by badać się częściej. Od listopada 2023 roku mogą to zrobić kobiety przed 50. rokiem życia i po 60. Wcześniej był to wiek od 50 do 69 lat.

Nowotwór złośliwy piersi jest jednym z najczęściej występujących wśród Polek. W 2020 r. taką diagnozę usłyszało blisko 18 tys. kobiet, zmarło blisko 7 tys. "Szansę na wczesne wykrycie niepokojących zmian, gdy ich leczenie jest prostsze i bardziej skuteczne, daje regularna mammografia" – podkreśliła dyrektor krakowskiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska w informacji prasowej.

Mammobusy w Małopolsce. W styczniu wyjadą aż 63 razy

Badanie można wykonać w ośrodkach stacjonarnych i w mammobusach. Tylko w styczniu mammobusy wyjadą na drogi Małopolski 63 razy, dotrą m.in. do miejscowości: Jerzmanowice, Wieprz, Baranówka, Lisia Góra i Iwanowice Dworskie. Harmonogram postojów mobilnych gabinetów można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ w zakładce "Profilaktyka z NFZ".

W 2023 r. prawie 75 tys. Małopolanek skorzystało z programu profilaktyki raka piersi, przy czym ponad 41 tys. wykonało mammografię w mammobusach. Ponad 3,8 tys. skierowano do dalszej diagnostyki, obejmującej m.in. dodatkowe badania obrazowe czy biopsję.

