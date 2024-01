Trzaskający mróz w Krakowie. - 16 stopni na termometrach. Ważny apel miasta

W nocy z 9 na 10 stycznia w Krakowie prognozowane jest nawet -16 st. C. W środę rano nadal będzie poniżej -10 st. C. W ciągu dnia nieco się ociepli, ale to wciąż będzie najwyżej -6 st. C. W związku z tym mieszkańcy powinni szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, kiedy przemierzają miasta pieszo lub samochodem. Warto zwrócić też uwagę na innych, bo w takich warunkach atmosferycznych nietrudno o tragedię.

Bezdomni zagrożeni zamarznięciem. Miasto podaje numer telefonu

W czasie tak dużych mrozów warto zwrócić uwagę na osoby, które nie mają domu i szukają ciepłego miejsca na klatkach schodowych, w pustostanach czy ogródkach działkowych. Czujność powinna wzbudzić każda osoba, która przez dłuższą chwilę siedzi na mrozie na przystanku, na ławce w parku czy w jakimkolwiek innym miejscu w otwartej przestrzeni.

Jeśli nie wiemy, jak samodzielnie pomóc, wystarczy zadzwonić na całodobowy numer 986 i poinformować strażników miejskich o miejscu przebywania osoby potrzebującej pomocy.

W godzinach wieczornych i nocnych prowadzone będą także wzmożone patrole straży miejskiej na terenach, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w formie ogrzewalni, schronisk i noclegowni, a także placówek dziennego pobytu. Więcej informacji o możliwościach pomocy osobom bezdomnym znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w Dziale Pomocy Bezdomnym.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/krakow.pl/IMGW