Trzy programy dotacyjne dla mieszkańców Krakowa. Żeby dostać pieniądze, trzeba się pospieszyć

Nabór wniosków o udzielenie dotacji do trzech programów potrwa od 5 do 9 lutego 2024 roku. Można starać się o pieniądze z programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych oraz programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Kraków. Trzy programy dotacyjne dla mieszkańców

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków to dotacje celowe udzielane do budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych lub nieruchomości lokalowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

18 000 zł – powietrzna pompa ciepła

33 000 zł – gruntowa pompa ciepła

7 500 zł – instalacja kolektorów słonecznych

15 000 zł – instalacja fotowoltaiczna

7 500 zł – magazyn energii elektrycznej

1 500 zł – system zarządzania energią

6 000 zł – stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Drugi program to "Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych". Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób:

wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, maksymalnie 12 000 zł

wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł

wykonanie systemu bioretencji – 1000 zł maksymalnie

wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 mb drenażu, maksymalnie 12 000 zł

wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, maksymalnie 12 000 zł

wykonanie zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12 000 zł.

Trzeci program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł. Maksymalny kwalifikowany koszt jednostkowy na realizację zadań:

docieplenie ścian zewnętrznych (maks. 150 zł/m2)

docieplenie dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maks. 150 zł/m2)

docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą (maks. 150 zł/m2)

wymianę okien (maks. 700 zł/ m2 powierzchni stolarki)

wymianę drzwi zewnętrznych (maks. 1 800 zł/ m2 powierzchni stolarki)

wymianę bram garażowych (maks. 850 zł/m2 powierzchni stolarki).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.

Źródło: Radio ZET/krakow.pl