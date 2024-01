Utrudnienia w PKP na linii Kraków-Rzeszów. Sprawdź aktualne opóźnienia

Deszcz i obniżenie temperatury, z jakim mamy do czynienia w Małopolsce przyczyniły się do utrudnień na kolei. We wtorek rano ruch pociągów między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem na linii Kraków-Rzeszów został całkowicie wstrzymany. Obecnie odbywa się po jednym torze, co powoduje opóźnienia.

Przywracanie ruchu kolejowego na trasie Kraków-Rzeszów. Opóźnienia pociągów

Według informacji przekazanych przez PKP na torach pracuje pociąg do odlodzenia trakcji oraz lokomotywa spalinowa i elektryczna. – Cały czas pociągi sieciowe pracują przy odladzaniu sieci nad drugim torem – poinformowała Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Na odcinku Dębica - Ropczyce i Sędziszów Małopolski - Rzeszów Główny ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze, mogą więc wystąpić opóźnienia. Pociągi "Ślązak", "Siemiradzki", "Mehoffer", "Porta Moravica" i "Matejko" jadące przez Kraków do Rzeszowa i Przemyśla nie przyjadą do celu na czas. PKP przewiduje ok. 15 minutowe opóźnienia.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PKP/portalpasazera.pl