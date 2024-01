W Krakowie padną rekordy. Takich temperatur nie było jeszcze tej zimy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców Krakowa i okolic przed wyjątkowo zimną nocą i bardzo mroźnym wtorkiem. Temperatura może spaść nawet poniżej 20 st. C. To oznacza, że zima wróciła na dobre do stolicy Małopolski. Na ocieplenie nie ma co liczyć do czwartku.

Mroźne noce w Krakowie. Pogoda nie będzie sprzyjać mieszkańcom

IMGW zapowiada silny mróz. Ustanowione zostało ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia. Prognozowana jest temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek od -20 st. C do -15 st. C, a lokalnie w obniżeniach terenu nawet do -24 st. C.

Kolejna noc też będzie chłodna. Z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od -17 st. C do -13 st. C, lokalnie nawet do -20 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -11 st. C do -7 st. C. Zapowiadany jest wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenie przed mrozem obowiązuje do środy rana.

