Obecny podział administracyjny Polski obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Z dotychczasowych 49 województw utworzono wtedy 16, które mamy obecnie. To wtedy powstało m.in. województwo małopolskie. Wcześniej tereny Małopolski, jaką znamy dziś, należały do województwa krakowskiego i częściowo do bielskiego, tarnowskiego czy kieleckiego.

Dr Łukasz Zaborowski przygotował dla Instytutu Sobieskiego pracę, którą zatytułował "Korekta Układu Województw - Ku Równowadze Rozwoju". Łukasz Zaborowski to badacz, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, wykładowca akademicki w Krakowie, który naukowo zajmuje się strukturą terytorialno-administracyjną kraju. W jego pracy znalazły się cztery możliwe warianty nowego podziału administracyjnego Polski. W każdym z nich obszar województwa małopolskiego uległby zmianie.

Województwo małopolskie zniknie z mapy Polski? Cztery warianty

Dr Łukasz Zaborowski przygotował cztery warianty zmian podziału administracyjnego Polski. Wszystkie cztery mapy znajdują się w naszej galerii. Liczba województw w wariancie minimalnym pozostaje taka sama. W wariancie umiarkowanym zwiększa się do 20, w równoważącym do 22, a w makroregionalnym zmniejsza się do 12.

W wariancie minimalnym województwo małopolskie z Krakowem jako stolicą pozostałoby w nazewnictwie i na mapie, ale jego granice uległyby zmianom. Część terenów zostałaby włączona do województwa przemysko-tarnowskiego, a część do nowego województwa śląsko-małopolskiego. "Nowy człon w nazwie (śląsko-małopolskie) czyni zadość staraniom podejmowanym od dawna przez regionalistów z małopolskiej połowy województwa" - zwraca uwagę dr Zaborowski w swoim opracowaniu.

Wariant umiarkowany zakłada powrót województwa krakowskiego, które istniało do 1998 roku. Wokół powstałyby województwa: sądecko-tarnowskie i cieszyńsko-krakowskie oraz także śląsko-małopolskie. Wariant równoważący ogranicza jeszcze bardziej teren wokół Krakowa i wprowadza sąsiedzkie województwa: cieszyńsko-krakowskie oraz południowomałopolskie.

Wariant makroregionalny to działania przeciwne, w którym teren obecnego województwa małopolskiego zostałby powiększony. Kraków byłby w nim ośrodkiem metropolitarnym wraz z kilkoma innymi największymi miastami w Polsce. W tym wariancie powstaje jedno duże województwo cieszyńsko-krakowskie z Bielsko-Białą i Nowym Sączem.

Źródło: Radio ZET/Instytut Sobieskiego

