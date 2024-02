O zdarzeniu służby zostały powiadomione ok. 14.30 w piątek. Do Woli Radziszowskiej, położonej około 30 km od Krakowa Woli Radziszowskiej wysłano śmigłowiec LPR po około 30-letniego mężczyznę. Niestety, nie udało się go uratować.

Wola Radziszowska. Śmiertelny upadek 30-latka z wieży telekomunikacyjnej

Zgodnie z informacjami policji, do wypadku doszło podczas prac na maszcie telekomunikacyjnym. "Mężczyzna, który wykonywał te prace, spadł z wysokości ok. 30 metrów" - przekazała małopolska policja.



Służby obecnie zabezpieczają miejsce tragedii, gdzie trwają oględziny z udziałem prokuratora. Na miejscu będzie też inspektor pracy.



Radio ZET/PAP - Julia Kalęba