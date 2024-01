32. finał WOŚP w Krakowie. MotoOrkiestra, Bieg Wielkich Serc i wiele innych atrakcji

Wspólne granie zaplanowane jest na 28 stycznia. Celem tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego do oddziałów pulmonologicznych, by wspierać leczenie płuc po pandemii, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Już po raz trzeci z rzędu sztab WOŚP w Krakowie będzie miał swoją siedzibę w magistracie przy pl. Wszystkich Świętych.

WOŚP w Krakowie. Tak będzie podczas finału w 2024 roku

Krakowski finał łącznie tworzy osiem sztabów, z ramienia których kwestować będzie około 2 tys. wolontariuszy z tradycyjnymi tekturowymi puszkami kwestarskimi. Do orkiestrowego grona należy także doliczyć wielu członków sztabów, a przede wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poprzez swoje firmy, działalność artystyczną lub w jakikolwiek inny sposób dołączyli się do akcji.

Nie zabraknie kwestujących Adama Mickiewicza i Smoka Wawelskiego, którzy zbierać będą do specjalnych skarbon. Dużo radości z pewnością przyniosą też merdający wolontariusze, czyli krakowska grupa Golden Retrieverów, która pojawi się na Rynku Głównym. Wielki finał uświetnią znane i lubiane wydarzenia, takie jak MotoOrkiestra, Bieg Wielkich Serc oraz wiele koncertów klubowych.

Orkiestrowe puszki znajdują się już od pewnego czasu w wielu lokalach gastronomicznych, sklepach i punktach usługowych czy nawet urzędach, gdzie można wrzucić datek i otrzymać czerwone serduszko. Codziennie startują nowe licytacje internetowe, w których można wziąć udział.

Kraków tradycyjnie wspiera WOŚP

W niedzielę o godz. 12:00 odbędzie się Bieg Wielkich Serc. Trasa liczy 5 km i prowadzi uczestników od Galerii Kazimierz, przez bulwar Kurlandzki, okolice mostu Grunwaldzkiego i bulwar Czerwieński.

W ramach tradycyjnej MotoOrkiestry od godz. 11:00 na parkingu przy centrum handlowym M1 czekać będzie wiele atrakcji, m.in.: pokazy driftów, trampoliny, trial rowerowy, koncerty, licytacje motogadżetów, wystawa samochodów, malowanie twarzy czy foodtrucki.

Na godz. 11:00 kino Kika zaprasza na adaptację najsłynniejszej książki Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn". Kino Agrafka organizuje w niedzielę specjalny pokaz filmu Celine Song "Poprzednie życie". Start o godz. 13:45. Wstęp na obydwa seanse za dowolną opłatą wrzuconą do puszki WOŚP.

W Klubie Studio o godz. 14:00 będzie można posłuchać zespołu Unisono oraz Orkiestry Reprezentacyjnej AGH. Na scenie pojawi się także krakowska wokalistka jazzowa, Gosia Markowska. Na koncert zaprasza tradycyjnie Nowohuckie Centrum Kultury. 28 stycznia o godz. 16:00 na scenie NCK wystąpią grupy i zespoły artystyczne.

W Garage Pub zagrają takie grupy jak: Iscariota, Iron Head, Void Of Sympathy czy Bez – Filtra. Start o godz. 17:00. W Rockhouse Studio o godz. 18:30 zagrają cztery zespoły: Stan Chaplin, Lazy Bandits, Kuba Folwarczny oraz The F-Bobms.

Zwieńczeniem finału będzie tradycyjne "Światełko do Nieba" o godz. 20.00 na Rynku Głównym. Wszystkie świecące atrybuty, takie jak zimne ognie, światełka ozdobne i latarki, będą mile widziane.

32. finał WOŚP. "Płuca po pandemii"

Tegoroczna WOŚP odbywa się pod hasłem: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Zebrane w trakcie finału środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W szczególności będzie to sprzęt do diagnozowania i monitorowania rehabilitacji chorób płuc u pacjentów na oddziałach pulmonologicznych, których w Polsce jest łącznie 64.

Fundacja WOŚP podjęła decyzję o wyborze celu akcji po konsultacji z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej, które zwróciło uwagę na zdrowotne konsekwencje pandemii – bardzo poważne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Sytuację pogarsza, a tym samym zwiększa liczbę osób z chorobami układu oddechowego, zła jakość powietrza w Polsce. Dodatkowo fundacja chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą – w Polsce żyje z tą chorobą około 1 800 osób, odsetek dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę nie przekracza 40 proc.

W poprzednim roku dzięki krakowskim sztabom WOŚP na konta orkiestry wpłynęły 3 967 747,62 zł, z czego sztab przy UMK przekazał 1 711 118,46. Łącznie podczas 31. Finału WOŚP zebrano 243 259 387,25 zł.

