Wybory samorządowe 2024. Mateusz Jaśko ogłosił program. "Pierwsza rzecz, którą zrobię"

Aktywista miejski Mateusz Jaśko, kandydat na prezydenta Krakowa, ogłosił program wyborczy i zapowiedział, że 9 lutego jego środowisko zgłosi komitet wyborczy do PKW. Zapowiedział oszczędną prezydenturę i dodał, że jako włodarz miasta będzie codziennie obok mieszkańców.

Wśród jego priorytetów będzie budowa dwóch linii metra, rozbudowa komunikacji miejskiej do przyszłych stacji metra oraz wzmocnienie transportu publicznego na terenie osiedli. - Pierwszą rzeczą, którą zrobię, jeżeli zostanę prezydentem, to będzie kupno biletu na pociąg i pojechanie do Warszawy, aby prosić rząd o pieniądze na budowę metra – zadeklarował bezpartyjny kandydat w wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe 2024. Mateusz Jaśko przedstawia program

Część programu Jaśki zajmuje walka ze smogiem powietrznym i świetlnym. Krytykując obecnego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Piotra Kempfa, aktywista ocenił, że w mieście jest za dużo tzw. małej architektury i za dużo oświetlenia, za mało łąk i zieleni.

Kandydat zapowiedział zmniejszenie temperatury światła żarowego w przestrzeni publicznej, w latarniach zastąpienie białych świateł światłem żółtym, rezygnację z "niepotrzebnych iluminacji". "Zwierzęta nocne mają cały czas dzień w parku" – ocenił.

Chciałby wprowadzić niższy podatek od nieruchomości dla właścicieli obiektów, którzy zgodzą się, aby ściany budynku porastała zielona roślinność.

W programie Jaśki są również m.in. propozycje w obszarze kultury – np. darmowe użytkowanie lokalu przez artystę w czasie pracy nad projektem artystycznym; edukacji – np. większa współpraca uczelni i szkół ze środowiskiem biznesowym; polityki społecznej – np. budowa wind z myślą o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami.

Mateusz Jaśko. Zdeklarowany przeciwnik Majchrowskiego

Jako jeden z największych przeciwników obecnego prezydenta Jacka Majchrowskiego Jaśko obiecał powołanie zespołu ds. audytu tej prezydentury oraz likwidację zbędnych, według kandydata, stanowisk w urzędzie miasta, w tym stanowiska oficera rowerowego.

Mateusz Jaśko od wielu lat prowadzi profil "Co jest nie tak z Krakowem?" na Facebooku, gdzie krytykuje prezydenta Krakowa i lokalnych polityków. W 2023 roku na sesji rady miasta zapowiedział, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa. Mateusz Jaśko jest skazany nieprawomocnym wyrokiem za groźby kierowane wobec dziennikarza TVN.

Kandydaturę na prezydenta Krakowa zapowiedzieli także: Konrad Berkowicz (Konfederacja), Aleksander Miszalski (PO) i bezpartyjni: wokalista Marcin Bzyk-Bąk, przedsiębiorca Łukasz Gibała, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. PiS i Trzecia Droga nie wskazały jeszcze kandydatów.

Źródło: Radio ZET/PAP