Prokuratura skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi B., podejrzanemu o przywłaszczenie ponad 139 tys. zł zebranych w zbiórce internetowej na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika. To on kierował autem, które zderzyło się z limuzyną wiozącą ówczesną premier Beatę Szydło.