Byłej wiceprezydent Krakowa Katarzynie Ś. postawione zostały zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w związku z nielegalną współpracą z właścicielami sieci przedszkoli. Wirtualna Polska ustaliła, że była wiceprezydent przyjęła korzyści w wysokości 210 tys. zł. Właściciele przedszkoli "Pod Magnolią" mieli wyłudzić z budżetów Krakowa i Katowic aż 5 mln zł.

Nadużycia w krakowskim urzędzie miasta

W sprawie podejrzanych jest sześć osób, bo według krakowskiej prokuratury regionalnej oprócz byłej wiceprezydent w działaniach brali udział także inni pracownicy Urzędu Miasta Krakowa. Przyznawali dotacje na przedszkola i powstrzymywali kontrole prawidłowego wykorzystania środków.

Katarzyna Ś. za przyjmowanie korzyści majątkowych oraz powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych miała na wniosek prokuratury zostać aresztowana, ale sąd odrzucił wniosek o areszt. Zażalenie na decyzję sądu ma być rozpatrzone 19 stycznia. Katarzyna Ś. pełniła funkcję wiceprezydent Krakowa w latach 2015-2018.

Oszustwa w przedszkolach. Pieniądze wyłudzane były na fikcyjne dzieci

Sieć przedszkoli "Pod Magnolią" działająca w Krakowie i Katowicach miała zawyżać liczbę dzieci uczęszczających do placówek, dzięki czemu otrzymywała dotacje na fikcyjnych podopiecznych. "Dzieci wpisywane są do miejskiego systemu - obok imienia i nazwiska podawany jest ich numer PESEL. Pole do nadużyć pojawia się w przypadku dzieci cudzoziemców, które numerów PESEL nie posiadają" - wyjaśnia Wirtualna Polska.

W 2022 r. małopolscy policjanci zatrzymali trzy osoby odpowiedzialne za wyłudzenie dotacji od 2014 do 2020 r. Właścicielka Justyna P. i jej mąż Rafał P. usłyszeli zarzuty czerpania korzyści majątkowych, ich pracownica Paulina K. odpowie za poplecznictwo. Podejrzani przyznali się do winy.

Portal ustalił też, że problem nadużyć w związku z dotacjami na placówki przedszkolne w Krakowie nie dotyczy tylko sieci "Pod Magnolią", a straty miasta mogą sięgać nawet milionów złotych.

Źródło: Radio ZET/wp.pl