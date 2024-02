W środę 31 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna podjęło decyzję o dokonaniu zmian w radzie nadzorczej. Odwołano wówczas: Artura Składanka, Mieczysława Sawaryna, Tomasza Hapunowicza, Radosława Winiarskiego oraz Janinę Goss, która zasiadała w radzie nadzorczej PGE od 2017 roku. Pełniła jednak również szereg innych, równie znakomitych funkcji w spółkach państwowych. Kim właściwie jest bliska przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego? Do niedawna niewiele osób znało jej nazwisko, dziś sporo mówi się o jej zażyłości z prezesem PiS.

Kim jest Janina Goss? Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego ma bogate CV

Janina Goss z wykształcenia jest radcą prawnym. Studia kończyła na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 1974 roku. Wcześniej, bo w 1968 roku rozpoczęła pracę w Zarządzie WSS Społem w Łodzi. Od kwietnia 1975 do grudnia 1976 roku pracowała także w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi.

Obecna działaczka Prawa i Sprawiedliwości wcześniej związana była z Porozumieniem Centrum, a więc polską partią polityczną o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, która wyrejestrowana została 2002 roku.

W latach 90. kariera Janiny Goss związana była głównie z Łodzią. Radczyni prawna przez trzynaście lat była bowiem członkinią Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 1991 do 2003 roku pracowała także w tamtejszym oddziale Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Na początku obecnego stulecia kariera Janiny Goss szybko się rozwinęła. Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku została członkinią rady nadzorczej Telewizji Polskiej. Przez rok pełniła nawet funkcję przewodniczącą. Był to jednak dopiero początek jej obecności w spółkach państwowych. Radczyni prawna zasiadała bowiem również w innych radach nadzorczych między innymi w radzie Polskiego Radia (od 2009 do 2010 roku) oraz w Banku Ochrony Środowiska (od 2016 do 2022 roku).

W 2017 roku Janina Goss została także częścią rady nadzorczej PGE – to właśnie z tej funkcji została niedawno odwołana. Warto wspomnieć, że w 2023 roku szara eminencja Prawa i Sprawiedliwości została nominowana do rady nadzorczej PKN Orlen. Z tej funkcji zaufana przyjaciółka prezesa PiS została odwołana już w grudniu 2023 roku.

Janina Goss zna Jarosława Kaczyńskiego do dekad. Nazywają ją „szamanką PiS”

O Janinie Goss głośno zrobiło się dopiero niedawno, gdy media zarejestrowały jej obecność przy Jarosławie Kaczyńskim przed siedzibą Telewizji Polskiej. To jednak osoba od dawna związana z prezesem oraz jego najbliższym, prawdopodobnie jedna z najważniejszych postaci w PiS. Jarosław Kaczyński ma bowiem znać Janinę Goss od dziecka i bezgranicznie jej ufać. Kobieta miała podobno wspierać prezesa po nagłej śmierci jego brata – być dla niego podporą i często gościć u niego na obiadach.

Radczyni prawna zazna jest w środowisku, także z zamiłowania do zielarstwa. „Szamanka PiS”, bo tak zwykło nazywać się Janinę Goss w kuluarach, podobno przygotowuje prozdrowotne mikstury nawet dla samego prezesa. Niewiele więcej wiadomo o jej życiu prywatnym. Prawniczka strzeże bowiem swojej prywatności.

