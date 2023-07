Resort zdrowia blokuje rozbudowę szpitala. “Kuriozalna decyzja w kontekście doświadczeń z COVID-19”

Międzyleski Szpital Specjalistyczny obsługuje blisko 300 tys. warszawskich i podwarszawskich pacjentów. To kluczowa placówka medyczna, która od wielu lat prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

- Szpital pokazał swoją ważną rolę w czasie pandemii koronawirusa, bo właśnie w nim zlokalizowano wiele oddziałów COVID-owych. Doświadczenia pandemii legły u podstaw planów rozwoju szpitala - mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Dramatyczne historie związane z brakiem łóżek dla pacjentów w czasie pandemii koronawirusa spowodowały, że Sejmik Województwa Mazowieckiego znalazł blisko 300 mln zł na rozbudowę szpitala. W planach było postawienie nowych budynków szpitalnych, w których można byłoby szybko zorganizować oddziały zakaźne w razie pojawienia się pandemii.

Głos należy do ministra

Podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję budowy lub rozbudowy kompleksu, musi ubiegać się o zgodę wojewody, a w niektórych wypadkach również ministra zdrowia.

- Tym samym to nie mieszkańcy Mazowsza poprzez swoich reprezentantów w sejmiku, a odpowiednio wojewodowie i minister zdrowia będą decydować o tym, który szpital należy rozbudować, a który nie. I z tej właśnie kompetencji skorzystał minister zdrowia, blokując de facto rozbudowę szpitala międzyludzkiego - mówi Strzałkowski.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny zwrócił się do resortu zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji rozbudowy placówki.

“Ze względu na fakt nieotrzymania wymaganej liczby punktów - 6 200, inwestycja uzyskała opinię negatywną” - czytamy w decyzji ministerstwa. Jak się okazuje, wniosek szpitala otrzymał… 0 punktów.

- To absolutnie kuriozalna decyzja, szczególnie w kontekście niedawnych doświadczeń związanych z COVID-19, gdy wojewoda mazowiecki i minister zdrowia burzyli się i denerwowali, że szybko nie można było utworzyć setek łóżek COVID-owych w warszawskich szpitalach - komentuje radny Krzysztof Strzałkowski.

Brak rozbudowy odczują nie tylko warszawiacy

Ze względu na położenie szpitala, zablokowanie inwestycji odczują najbardziej mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wawer. Nie zostanie rozbudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, który w krytycznych sytuacjach jest najbardziej przeciążony.

- Mając na uwadze bardzo trudne warunki panujące w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym zamierzałem powiększyć oddział, co jest związane z rozbudową szpitala. Mimo uzyskania zgody na budowę oraz pozyskania środków finansowych Ministerstwo Zdrowia zablokowało powyższą inwestycję lekceważąc potrzeby pacjentów - mówi dyrektor szpitala dr Jarosław Rosłon.

Decyzję ministra zdrowia odczują również pacjenci potrzebujący specjalistycznej opieki. W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym miało powstać łącznie 150 nowych łóżek dla pacjentów na takich oddziałach, jak Udarowy, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

- To jest z jednej strony kompleksowość leczenia, z drugiej strony zwiększenie dostępu do usług. To dotyka nas, ale także innych warszawiaków, bo jeśli nasz szpital odciążyłby inne, to odczuliby to wszyscy mieszkańcy - tłumaczy burmistrz dzielnicy Wawer, Norbert Szczepański.

Z usług Specjalistycznego Szpitala Międzyleskiego korzystają również mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, m.in. Otwocka czy Mińska Mazowieckiego. Dyrekcja szpitala zamierza odwołać się od decyzji ministerstwa. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, dlaczego resort wydał negatywną opinię o celowości inwestycji.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl

RadioZET.pl