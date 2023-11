Nowa wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela urodziła się 20 sierpnia 1964 roku w Oświęcimiu. Na swojej stronie internetowej podkreśla, że reprezentuje Małopolskę Zachodnią. Jej przygoda z polityką zaczęła się w Kętach (powiat oświęcimski), gdzie w 2001 roku wzięła udział w formowaniu lokalnego koła Platformy Obywatelskiej.

Wicemarszałek Sejmu RP Dorota Niedziela: wykształcenie, kariera polityczna, Platforma Obywatelska

Dorota Niedziela jest zaangażowana w działalność partyjną> Obecnie z innymi kolegami i koleżankami z partii wchodzi skład grona wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. Częściej kojarzona jest jednak z działalnością sejmową, także tą z przeszłości – w 2015 roku Niedziela pracowała w rządzie Ewy Kopacz, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Posłanka od lat zajmuje się przede wszystkim sprawami rolnictwa i ochrony środowiska. Te tematy wiążą się z jej wykształceniem – posłanka jest bowiem lekarką weterynarii, specjalizującą się w chirurgii weterynaryjnej. Ukończyła studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie znanej jako Uniwersytet Przyrodniczy).

Wicemarszałek Sejmu RP Dorota Niedziela: wybory parlamentarne 2023

X kadencja Sejmu będzie dla posłanki już czwartą w karierze. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Niedziela uzyskała mandat dzięki 28 783 głosom jako „jedynka” na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 12.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji większość sejmowa zdecydowała, że razem z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią (Polska 2050, koalicja Trzecia Droga) pracami izby będzie kierować pięcioro wicemarszałków: Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicja Trzecia Droga) oraz reprezentantki największej partii wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej – Monika Wielichowska i Dorota Niedziela, za której kandydaturą na stanowisko wicemarszałek Sejmu X kadencji zagłosowało 257 posłów. Odnotowano 185 głosów „przeciw”, 16 osób wstrzymało się od głosu.

Wicemarszałek Sejmu RP Dorota Niedziela: mąż, życie prywatne, Facebook

Wicemarszałek Sejmu doświadczyła jakiś czas temu dużej straty. W 2021 roku zmarł Marcin Niedziela – mąż posłanki, starosta oświęcimski i wieloletni członek Platformy Obywatelskiej. Niedawno Dorota Niedziela poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że pamięci jej męża po raz pierwszy przyznano nagrodę „Oświęcimski Marcin”, będącą wyrazem uznania i uhonorowania pracy osób działających na rzecz powiatu oświęcimskiego.

Doroty Niedziela jest mamą dwóch córek. Jej hobby to sport. Posłanka pasjonuje się narciarstwem, snowboardingiem i nurkowaniem.

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela: zapowiadane zmiany. Przy Wiejskiej pojawią się psy?

Dorota Niedziela wyjaśnia w rozmowie z OKO.press, że w funkcjonowaniu Sejmu chciałaby zmienić kwestię dostępności obiektu dla zwierząt. Nowa wicemarszałek Sejmu RP często podróżuje ze swoim psem, ale – jak sama wyjaśnia – Straż Marszałkowska nigdy nie pozwalała jej wprowadzać psa na teren sejmowy ani wsiąść z nim do samochodu sejmowego. Niedziela zapewnia, że rozmowy na temat obecności psów przy Wiejskiej będą toczyć się w prezydium.

Posłanka wyjaśnia też, że marzy o otwartości i przyzwoleniu na uczestnictwo wielu przedstawicieli społeczeństwa w pracy w komisjach. - Miałam doświadczenie w komisji rolnictwa, że praktycznie sami posłowie byli, parę związków [rolniczych]. Nie było żywej dyskusji […]. Nawet przedstawiciele z niewielkich miejscowości nie przyjeżdżali, bo nie widzieli sensu. Albo ich nie wpuszczono, albo im nie dano głosu, albo im ucinano głos, więc po jakimś czasie przestali przyjeżdżać. Moim marzeniem jest, żebyśmy mogli wejść na salę kolumnową, gdzie jest duża komisja rolnictwa i na przykład sto osób, które mówią, co ich boli, co im się nie podoba. [...] Bo to nie posłowie wiedzą, ale ludzie, których dotyczą ustawy – wyjaśnia Dorota Niedziela w wypowiedzi dla OKO.press.

