Zbigniew Ziobro jest poważnie chory. Kim jest były prokurator generalny?

Zbigniew Ziobro najczęściej kojarzony jest z rolą ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Przypomnijmy, że funkcję ministra sprawiedliwości objął 16 listopada 2015 roku. Z kolei prokuratorem generalnym został 4 marca 2016 roku. Obie role pełnił do 27 listopada 2023 roku. Wcześniej polityk był ministrem sprawiedliwości oraz prokuratorem generalnym od 31 października 2005 do 7 września 2007 roku. Ponownie piastował te urzędy od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 roku. Jednocześnie Ziobro jest posłem na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji oraz współzałożycielem i prezesem Suwerennej Polski.

Zbigniew Ziobro: Choroba, stan zdrowia

Pod koniec 2023 roku zaraz po pierwszych posiedzeniach nowego Sejmu Zbigniew Ziobro zniknął z życia publicznego. Wówczas do mediów zaczęły przedostawać się informacje o poważnej chorobie polityka. Jednak na początku nikt nie chciał opowiadać o szczegółach.

Dopiero po nowym roku w popołudniowym "Gościu Radia ZET" więcej informacji zdradził. poseł Jacek Ozdoba.

- Pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną, jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby dbali o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie - mówił rzecznik Suwerennej Polski w rozmowie z Beatą Lubecką.

Na co choruje Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro cierpi na raka przełyku. Choroba zajmuje czwarte miejsce na liście najbardziej śmiertelnych nowotworów według American Cancer Society. Pierwsze objawy schorzenia są dość charakterystyczne, gdzie można porównać je do choroby refluksowej. Marcin Warchoł, poseł na Sejm RP w dłuższym opisie na platformie X ujawnił, że zaawansowany rak przełyku u Zbigniewa Ziobro "daje złe rokowania".

"Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to, by wygrać" - czytamy.

Mimo informacji o chorobie i stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro w polskiej przestrzeni publicznej "Newsweek" dotarł do wieści, że w szeregach PiS wielu wpływowych polityków nie wierzy w poważną chorobę posła. Wobec takiej sytuacji Warchoł zapowiedział, że Ziobro udostępni dokumentację medyczną.

Zbigniew Ziobro: Żona, dzieci, rodzina

Zbigniew Ziobro jest synem Jerzego Ziobry i Krystyny z domu Kornickiej. Jego żoną jest dziennikarka Patrycja Kotecka, z którą ma dwóch synów: Jana i Andrzeja.

Zbigniew Ziobro: Ślub kościelny

Zbigniew Ziobro wziął potajemny ślub kościelny z Patrycją Kotecką. Jednak para nie pochwaliła się datą ceremonii. Wiemy jednak, że pod koniec lipca 2011 roku miał miejsce cywilny ślub.

Zbigniew Ziobro: Wiek, wykształcenie

Zbigniew Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku. W 1994 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po nich odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

