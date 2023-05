27-latek uderzył kobietę. Gdy policjant zareagował, zaatakowała jego 8-letniego syna

Częstochowski policjant po służbie jechał wraz ze swoim 8-letnim synem. W pewnym momencie, w pobliżu ronda Praw Kobiet zauważył dwie osoby, które szarpały się między sobą. "Widząc, jak kobieta, w wyniku zadanego przez mężczyznę ciosu upadła na ziemię, zatrzymał się i podjął interwencję" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policjant podszedł do pary i chciał wyjaśnić, co sprowokowało mężczyznę do agresywnego zachowania. Ten jednak ruszył na funkcjonariusza z zaciśniętymi pięściami. "To, że ma do czynienia z policjantem, nie miało żadnego znaczenia dla agresora. Próbował uderzyć policjanta, ale on zablokował cios" - informują częstochowscy policjanci.

Policjant chciał pomóc kobiecie. Zaatakowała jego syna

Między agresorem a policjantem doszło do szarpaniny. W jej trakcie kobieta podniosła się z ziemi, pobiegła do samochodu, którym przyjechał funkcjonariusz i uderzyła w twarz jego 8-letniego syna. "Gdy policjant usłyszał płacz i wołanie syna, pobiegł tam, by odciągnąć od dziecka agresywną kobietę. Wtedy para ruszyła na stróża prawa" - podają funkcjonariusze.

"Sytuację widział przypadkowy kierowca, który zatrzymał się, by pomóc policjantowi. Razem obezwładnili napastników. Na miejsce przyjechał patrol Policji, który zatrzymał sprawców napaści na policjanta i jego 8-letniego syna" - relacjonują policjanci.

Gdy parę udało się obezwładnić, wyszło na jaw, że mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary więzienia. "Zarówno kobieta, jak i mężczyzna, usłyszeli zarzuty. 27-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej i groźby, natomiast 28-latka za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka. Kobieta została objęta policyjnym dozorem, a jej partner trafił do aresztu, gdzie odbywa zaległą karę" - przekazali policjanci.

RadioZET.pl